Депутат Красногорска и спортсмен Джефф Монсон посетит Уфу с официальным визитом

Чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил, депутат городского совета подмосковного Красногорска Джефф Монсон посетит Уфу 1 декабря.

Во время своего официального визита Монсон пообщается с прессой, проведет мастер-класс и автограф-сессию для воспитанников Федерации джиу-джитсу республики, рассказали в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта республики.

В рамках депутатской деятельности Монсон станет участником встречи с молодыми политиками в Школе российской политики РБ, а также побывает в историческом парке «Россия — моя история» и на матче с участием уфимского «Салавата Юлаева».

Напомним, ранее Джефф Монсон заявил о неприличном богатстве президента России Владимира Путина, который, по словам Монсона, получил его от олигархов.