«Лада» одолела воронежский «Буран»

Тольяттинская «Лада» победила в пятом подряд матче чемпионата Высшей хоккейной лиги и продолжает лидировать. На этот раз волжане были сильнее «Бурана» из Воронежа — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал исход поединка:

— Ребят — с победой. Играли терпеливо, хотя и не без ошибок. Матч был напряженный, в конце удалось забить в большинстве. Спасибо болельщикам, которые приходят и поддерживают нас, — они просто молодцы, — сказал наставник.

Главный тренер «Бурана» Александр Трофимов объяснил причины поражения:



— Вышли на матч какими-то сонными, моментов практически не было в первом периоде. В дальнейшем показали, что силы играть у нас есть. Но в хоккее побеждает тот, кто забивает. Мы свое большинство не реализовали, хотя моменты были — хорошо сыграл вратарь «Лады» — не смогли его переиграть. А соперник своими шансами воспользовался. Счет не отражает сути матча, — считает тренер.