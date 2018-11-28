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Уфимские каратисты завоевали медали чемпионата России

10:58, 28.11.2018
Уфимские каратисты завоевали медали чемпионата России
Фото: mmpsrb.ru

В Каспийске завершился чемпионат России по карате. Участниками соревнований стали более 250 спортсменов.

Как сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Башкортостана, в составе сборной команды Республики Башкортостан выступили три каратиста — Далия Асадуллина, Эрнест Шарафутдинов и Юлия Коняева (все — Уфа).

По итогам соревнований Далия Асадуллина завоевала «серебро» в весовой категории до 50 кг. Юлия Коняева стала бронзовым призером в весовой категории до 55 кг. «Бронза» на счету Эрнеста Шарафутдинова в весовой категории до 67 кг.

Все вышеперечисленные спортсмены выполнили условия отбора в национальную сборную для участия в международных стартах.

Спорт Башкортостан
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