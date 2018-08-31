«ВКонтакте» разрешила скрывать свой профиль от посторонних

В социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность закрывать профиль от всех, кроме друзей.

«Сегодня мы вводим новые настройки конфиденциальности. Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей»,— говорится в блоге соцсети.

Пока такая возможность есть только в декстопной версии «ВКонтакте», обновление для мобильного приложения выйдет в ближайшее время.

Если пользователь выберет в настройках закрытий тип профиля, то посторонние смогут увидеть только имя, фамилию, основное фото, количество публикаций без возможности их смотреть, список общих друзей, статус, город, возраст и место работы.

Кроме того, соцсеть будет скрывать список пользователей, репостнувших записи. Его будет видеть только автор публикации или администратор сообщества, в котором она сделана.

Ранее «ВКонтакте» заявила об утечке переписки 400 пользователей. Все они пользовались VPN-сервисами от непроверенных разработчиков.