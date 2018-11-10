Уфимский «Урал» выиграл у «Газпром-Югры», уступая 0:2 по сетам

Уфимский «Урал» в четвертом туре чемпионата России по волейболу на своей площадке обыграл сургутскую «Газпром-Югру» со счетом 3:2 (19:25, 27:29, 25:20, 25:16, 15:9). Это был первый домашний матч уфимцев в сезоне.

На счету «Урала» 15 блоков, 9 из которых поставил Александр Абросимов, являющийся сейчас лучшим в Суперлиге по этому показателю после четырех сыгранных туров.

Следующий матч «уральцы» проведут также на своей площадке — 14 ноября, в среду, примут казанский «Зенит».