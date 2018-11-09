Тренер «Белогорья» Слободан Ковач: «Видел в глазах своих игроков только страх»

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач подвел итог матча против казанского «Зенита», отметив, что его команда пока не в состоянии играть против соперника такого уровня:

— Для нас сегодня был очень тяжелый соперник, мы пока что не готовы к игре с такими командами, как «Зенит-Казань».

— У казанцев сегодня был тысячный матч в истории. Был ли стимул у «Белогорья» испортить праздник и выиграть?

— Одна вещь — думать об этом или говорить. А другая — выходить и делать это. Ни одна из наших тактик сегодня не сработала. При том, что соперник сегодня не провел свой лучший матч. Видно, что команда под нагрузкой и готовится к каким-то более серьезным командам. Не таким, как наша, которая выглядела сегодня испуганной на фоне именитых игроков из другого клуба.

— У бывших игроков «Зенита» Земченка, Гуцалюка, Обмочаева неужели не было дополнительной мотивации сегодня победить?

— Нужно спросить у них. Я никакого порыва от них не увидел — видел только страх.

— На этой неделе появились слухи, что вы можете возглавить итальянскую «Мачерату»…

— Пока это неправда. Никаких прямых звонков мне не было. Думаю, это выдумали итальянцы, чтобы поддать пинка своей команде, чтобы она заиграла, — приводит слова Ковача корреспондент «Реального Времени».

Напомним, что сегодня «Зенит-Казань» в матче четвертого тура Суперлиги обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).