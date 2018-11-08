Аршавин после ухода из «Кайрата» завершит карьеру игрока

Российский футболист Андрей Аршавин по окончании контракта с «Кайратом» завершит футбольную карьеру.

«Ну я уже, конечно, никуда не буду переходить», — сказал он в ответ на вопрос болельщиков о том, в какой клуб перейдет, если казахстанский «Кайрат» не продлит с ним контракт.



Как сообщается на официальном сайте казахстанского клуба, 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов Андрея Аршавина. Футболист в последнем матче сыграет против карагандинского «Шахтера».

Андрею Аршавину 37 лет. Он выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 годы, а также в 2012 и с 2013 по 2015 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2007/08. Аршавин также играл в составе лондонского «Арсенала». С 2016 года он выступал за «Кайрат», с которым дважды выигрывал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.