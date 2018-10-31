Власти Мордовии могут забрать у Зиганшина недостроенные дома на 1 млрд рублей

Власти Мордовии рассчитывают забрать у «Татдорстроя» (связана с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина) два недостроенных дома ГЖК «Тавла» в Саранске. Потери главного строителя Татарстана могут составить около 1 млрд рублей.

Кроме возведения стадиона «Мордовия Арена» «Татдорстрой» взялся за строительство четырех из восьми домов комплекса «Тавла». Всего структуры Зиганшина должны были инвестировать в проект более 2 млрд рублей. Половина этой суммы сразу же была вложена в стройку. Однако из-за срыва сроков два из четырех зданий передали пензенской компании «Термодом» Рафика Ибрагимова, также участвовавшей в проекте.

«Знаете, мы восхищались вашей организацией, которая оказалась способной вмиг вытащить 1 млрд рублей живыми деньгами и забыть про него на 2 года», — рассказал «Реальному времени» руководитель проекта ГЖК «Тавла».

Сейчас два дома, которые остались «Татдорстрою», числятся объектами незавершенного строительства. Один из них действительно не достроен. Второй — не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как стало известно «Реальному времени», власти Мордовии рассчитывают на естественное расторжение инвестиционного соглашения с «Татдорстроем». В республике ждут, когда можно будет пустить незавершенные активы Зиганшина с молотка из-за начавшейся процедуры банкротства компании.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Напомним, что ПСО «Казань» также возводило стадион в Самаре. Там у компании тоже были проблемы со сроками. Власти региона даже требовали сменить подрядчика, но Зиганшин смог отстоять объект. Теперь энергетики требуют от компании погасить миллионные долги за электричество. Один раз они даже отключили свет на стадионе.