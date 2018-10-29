В Казани компания «Даймонд» достроит офисный центр на Московской

Компания «Даймонд» взялась завершить недостроенный 5-этажный офисный центр на улице Московской в Казани. По документам, степень готовности объекта составляет 76%.

По данным «Реального времени», нижнекамская компания стала собственником здания в августе. До этого объект принадлежал ООО «Туристический центр «Казанский», учредителями которого значатся: Владимир Зубарев, Тахир Гайнутдинов и Александр Павлов. Имя последнего совпадает с именем экс-гендиректора Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО).

На строительство офисных и торгово-офисных помещений в Казани за 10 месяцев этого года было выдано два разрешения, а это уже вдвое больше, чем годом раннее.

Подробнее читайте в материале «Реального времени» о рынке коммерческой недвижимости в Казани.