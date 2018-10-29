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Недвижимость

В Казани компания «Даймонд» достроит офисный центр на Московской

12:02, 29.10.2018 1
В Казани компания «Даймонд» достроит офисный центр на Московской
Фото: google.ru/maps / скриншот

Компания «Даймонд» взялась завершить недостроенный 5-этажный офисный центр на улице Московской в Казани. По документам, степень готовности объекта составляет 76%.

По данным «Реального времени», нижнекамская компания стала собственником здания в августе. До этого объект принадлежал ООО «Туристический центр «Казанский», учредителями которого значатся: Владимир Зубарев, Тахир Гайнутдинов и Александр Павлов. Имя последнего совпадает с именем экс-гендиректора Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО).

На строительство офисных и торгово-офисных помещений в Казани за 10 месяцев этого года было выдано два разрешения, а это уже вдвое больше, чем годом раннее.

Подробнее читайте в материале «Реального времени» о рынке коммерческой недвижимости в Казани.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:27
    Уберите АЗС на Московской,около дома Фукса,неужели не видно что там давно ей не место ?
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