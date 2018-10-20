Глава Росгвардии предложил проверить Навального на полиграфе

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить блогера Алексея Навального на полиграфе.



«Он же за свою ложь должен ответить. Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Золотова.

Напомним, что Золотов во время ареста Навального записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов втридорога у связанного с властью поставщика. Накануне Навальный принял вызов Золотова, но предложил провести дуэль в форме дебатов на федеральном канале.



Золотов парировал, что не намерен участвовать в дебатах с блогером Алексеем Навальным, так как приглашал его на спортивный поединок.

