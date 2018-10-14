В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Сегодня в работе мессенджера Telegram произошел сбой.

«Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на (работу приложения) на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы. Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть», — говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.



Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21.14 мск. Большинство пользователей жалуется, что не могут подключиться к серверу (40%). Некоторые не могут отправлять или получать сообщения (35%), другие жалуются на проблему с авторизацией (23%).



Наибольшее число сообщений о сбое поступило от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.

Напомним, что один из последних сбоев в работе мессенджера Telegram произошел в июле. Тогда о проблемах сообщили жители России, Италии, Великобритании, Нидерландов и Франции.