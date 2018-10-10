Участница Pussy Riot: за съемки в «Карточном домике» «Медиазоне» заплатили $4 тысячи

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Участница феминистской панк-группы Pussy Riot и одна из основательниц интернет-СМИ «Медиазона» Надежда Толоконникова рассказала подробности о съемках сериала «Карточный домик».

Она заявила, что познакомилась со сценаристом Бо Уиллимоном на одном из благотворительных мероприятий, где он и предложил ребятам сниматься в сериале.

На вопрос журналиста Юрия Дудя о том, сколько им заплатили, она рассказала, что $4 тыс. поступили на счет «Медиазоны».

Напомним, роль девушек из панк-группы в сериале заключалась в противостоянии российскому президенту на совместном с главой США банкете.