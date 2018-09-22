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«Салават Юлаев» обыграл астанинский «Барыс»

16:56, 22.09.2018
«Салават Юлаев» обыграл астанинский «Барыс»
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 7:3 в пользу «Салавата Юлаева». В составе уфимской команды точными бросками отметились Дмитрий Кугрышев, Артем Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен, дубль реализовал Теэму Хартикайнен.

В составе «Барыса» шайбы забили Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

В следующем матче уфимцы 24 сентября сыграют с челябинским «Трактором».

Ранее «Салават Юлаев» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в домашнем матче со счетом 3:1.

СпортХоккей Башкортостан
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