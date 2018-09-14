Один из этапов волейбольного Кубка России пройдет в Стерлитамаке

18 сентября в Стерлитамаке стартует первый тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. 24 команды — 14 из Суперлиги и 10 из Высшей лиги «А» — примут участие в этом турнире.

Башкортостан представят две команды — ВК «Урал» (Уфа) и ВК «Тархан» (Стерлитамак).

Башкирский этап примет «Стерлитамак-Арена», где сразятся «Зенит-Казань», «Нова» (Самарская область), «Урал» (Уфа), «Динамо» (Челябинск), «Нефтяник» (Оренбург) и местная команда ВК «Тархан».

Ранее «Урал» сыграл на Мемориале Платонова в Санкт-Петербурге, где занял 6-е место, уступив матче за 5-е «Строителю» из Минска.

