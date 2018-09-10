Новости недвижимости

12:26 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Казани выставили на продажу бывший ресторан «Танго» за 209 млн рублей

11:33, 10.09.2018
В Казани выставили на продажу бывший ресторан «Танго» за 209 млн рублей
Фото: скриншот yandex.ru

В Казани на продажу выставлено помещение, где ранее располагался ресторан «Танго» (входит в «Танго-Групп»). Соответствующее объявление размещено на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Помещение свободного назначения расположено на улице Братьев Касимовых, 38.

По информации продавца, его площадь составляет 2 991 кв. м. Стоимость продажи составляет 208,8 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что собственник ресторана итальянской кухни «Пьяцца Фонтана» (Piazza Fontana) и «Гиннесс Паба» на улице Петербургской ищет нового арендатора. Оба заведения входят в состав группы компаний «Танго Групп» Михаила Горшенина и Сергея Стройкина.

Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

Сюжеты

Все сюжеты