В Казани выставили на продажу бывший ресторан «Танго» за 209 млн рублей

В Казани на продажу выставлено помещение, где ранее располагался ресторан «Танго» (входит в «Танго-Групп»). Соответствующее объявление размещено на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Помещение свободного назначения расположено на улице Братьев Касимовых, 38.

По информации продавца, его площадь составляет 2 991 кв. м. Стоимость продажи составляет 208,8 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что собственник ресторана итальянской кухни «Пьяцца Фонтана» (Piazza Fontana) и «Гиннесс Паба» на улице Петербургской ищет нового арендатора. Оба заведения входят в состав группы компаний «Танго Групп» Михаила Горшенина и Сергея Стройкина.