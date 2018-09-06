«Салават Юлаев» на выезде уступил «Локомотиву»

«Салават Юлаев» на выезде проиграл «Локомотиву» (Ярославль) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встерча состоялась в Ярославле на «Арене 2000» и завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Йоонас Кемппайнен и Максим Майоров. За хозяев отличились Артем Ильенко, Александр Елесин, Якуб Накладал и Александр Кутузов.

В следующем матче уфимцы 8 сентября сыграют на выезде против СКА из Санкт-Петербурга.

Напомним, что 4 сентября «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь». Поединок завершился в овертайме со счетом 4:5 в пользу гостей.