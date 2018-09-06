Венер Сафин: «Ярославцы — сильный соперник, игра будет яркой и интересной»

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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева», а ныне главный тренер учалинского «Горняка» Венер Сафин поделился ожиданиями от матча регулярного сезона КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом», который состоится 6 сентября в Ярославле.

— По двум играм делать серьезных выводов не стоит. Регулярный чемпионат КХЛ только стартовал, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Но мне нравится то, что «Салават» проявляет характер — в обоих матчах они отыгрались и добыли победы, выиграв в овертаймах. Это показывает, что в Уфе хорошая и сплоченная команда, которая борется до конца и не опускает рук. Нарушать правила и играть с уфимцами в меньшинстве нежелательно — спецбригады большинства «Салавата» на высоком уровне.

Что касается работы Николая Цулыгина, то время покажет, получится ли у него добиться результата. На предсезонных турнирах команда смотрелась неплохо, стартовала в «регулярке» тоже хорошо. Чемпионат все расставит на свои места. Конечно, на плечах у Цулыгина лежит большая ответственность, мне это знакомо. Теперь «Салавату» играть с «Локомотивом». Ярославцы — сильный соперник, игра будет яркой и интересной. Сложно предсказать, кто победит, встретятся две мощные команды, — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».