Правительство Башкирии заявило о решении проблемы с обеспечением льготников лекарствами

Правительство Башкирии утверждает, что полностью решило проблему обеспечения льготников лекарствами. Глава Минздрава РБ Анвар Бакиров рассказал, что в 2018 году на эти цели республика выделяет 1,75 млрд рублей.

Изначально власти РБ выделяли на лекарства 1,45 млрд рублей, передает пресс-служба правительства республики. Однако позже республиканский бюджет выделил еще 300 млн рублей. Из них большая часть будет направлена на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями.

Премьер-министр РБ Рустэм Марданов заявил, что поручение главы Башкирии Рустэма Хамитова исправить ситуацию с обеспечением льготников бесплатными лекарствами к лету выполнено в полном объеме.

Напомним, что проблемы с лекарствами для льготников начались в республике еще зимой. В июне из-за этой проблемы был уволен директор ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Ринат Аглиев.

В июле стало известно, что Москва выделит Башкирии на эти цели 667,6 млн рублей.