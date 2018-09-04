Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Центральноафриканской Республике ознакомились с материалами дела об убитых журналистах.
«С участием сотрудников СКР дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства», — цитирует представителя ведомства Светлану Петренко «Интерфакс».
Напомним, следственная группа отправилась в ЦАР 27 августа. О их возвращении в Москву сообщили уже 31-го числа.
Справка
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела доставили в Москву. Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись. Расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.
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