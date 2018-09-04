Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Российские следователи в Центральноафриканской Республике ознакомились с материалами дела об убитых журналистах.

«С участием сотрудников СКР дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства», — цитирует представителя ведомства Светлану Петренко «Интерфакс».

Напомним, следственная группа отправилась в ЦАР 27 августа. О их возвращении в Москву сообщили уже 31-го числа.