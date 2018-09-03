Суд арестовал недвижимость депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

У депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина, обвиняемого в получении взятки в размере 24 млн рублей, арестовали квартиру в центре Казани, в которой он прописан.

Таким образом судья Приволжского суда Ильнур Гарифуллин частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны. Изначально представитель потерпевшего Альберта Кабирова просил об аресте не только квартиры, но и загородной недвижимости, а также земельного участка, где она расположена, а именно в деревне Егорьево Лаишевского района. Суд удовлетворил только первую часть. Дело в том, что загородный дом и земельный участок принадлежат жене Хайруллина, поэтому наложить арест не представляется возможным.

Напомним, в конце августа стало известно, что ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» подало в Арбитражный суд заявление о признании банкротом депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина.

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований составила чуть больше 4 млн рублей. Иск был принят к производству 4 августа, следующее судебное заседание по нему назначено на 4 октября.



