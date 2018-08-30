В «Ладу» отправился молодежный десант из «Локомотива»

Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) в рамках договора о сотрудничестве командировал в «Ладу» семь хоккеистов, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Состав тольяттинского клуба пополнили защитники Никита Громов и Марк Павликов, а также нападающие Никита Аноховский, Павел Кудрявцев, Иван Лисин, Владислав Рыбаков и Егор Фатеев.

Среди этого ярославского десанта лишь 20-летний Фатеев имеет опыт выступлений в КХЛ. В минувшем сезоне форвард сыграл 14 матчей в «регулярке», забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Все остальные молодые ребята (18-20 лет) играли в МХЛ и ВХЛ.