Андрей Назаров: «Все понимают, основная „Нефтехимика“ — попадание в плей-офф»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги двухмесячного лагеря команды и поделился ожиданиями от сезона.

«Турниры в Астане и Уфе позади, выставочный сезон для „Нефтехимика“ завершен, — начал Андрей Назаров. — Полагаем, что команда к сезону в целом готова, это подтверждают и результаты восьми контрольных матчей, в которых мы уступили в основное время лишь дважды и с одинаковым счетом 1:2 — »Амуру" и «Автомобилисту». Теперь у нас есть пара дней для того, чтобы зачистить некоторые моменты в тактике. Ну а затем — в бой.

Второго сентября, накануне стартового домашнего матча с «Витязем», у нас состоится встреча с руководством клуба, на которой нам поставят задачи. Но все понимают, что основная цель «Нефтехимика» — путевка в плей-офф.

Начиная с июня, с молодежного лагеря волонтеров, игроки провели огромный объем работы. После положительных результатов получены часы отдыха, после отрицательных результатов собраны все яблоки в родном Нижнекамске и все грибы в финской Иматре. Благодарен нашим хоккеистам за профессионализм.

Также отмечу организацию сборов «Нефтехимика», шикарные условия для проживания в Иматре, Астане, Уфе, Нижнекамске, перелеты на бизнес-джетах. Спасибо руководству за внимание и понимание!",- сказал Назаров.



Отметим, что сезон для нижнекамского клуба начнется 2 сентября матчем против подмосковного «Витязя.