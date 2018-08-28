К «Галерее вин» предъявили требования на 4,7 млн рублей
ООО «Фирма «Галерея вин» получила требования кредиторов на 4,7 млн рублей. О получении требований сообщил конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.
Как следует из сообщения, требования ООО «ВинЭко» к компании составили 4,37 млн рублей. ООО «Лефкадия» предъявила требования на 340 тыс. рублей.
Напомним, «Галерея вин» является должником «Татсоцбанка». Ранее разгорелся скандал с заказным поджогом автомобиля юриста «Галереи вин», в котором обвинили сотрудников банка. Подробнее — в материале «Реального времени».БизнесРозничная торговля
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