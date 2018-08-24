Жеребьевка Кубка России: «Рубин» сыграет с «Химками», «Уфа» — с «Нижним Новгородом», «Крылья» — с «Тамбовом»
Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России.
С этой стадии в борьбу вступают клубы Российской премьер-лиги.
Балтика — Локомотив
Авангард — Краснодар
Черноморец — Спартак
Динамо-Брянск — Оренбург
Тюмень — ЦСКА
Тамбов — Крылья Советов
Волгарь — Зенит
Чайка — Анжи
Сызрань-2003 — Ростов
Химки — Рубин
Нефтехимик — Урал
СКА Хабаровск — Ахмат
Нижний Новгород — Уфа
Торпедо — Динамо
Луч-Энергия — Енисей
Сахалин — Арсенал
Матчи пройдут 26—27 сентября.СпортФутбол БашкортостанКировская областьТатарстан
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