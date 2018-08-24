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Жеребьевка Кубка России: «Рубин» сыграет с «Химками», «Уфа» — с «Нижним Новгородом», «Крылья» — с «Тамбовом»

12:25, 24.08.2018

Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России.

С этой стадии в борьбу вступают клубы Российской премьер-лиги.

Балтика — Локомотив

Авангард — Краснодар

Черноморец — Спартак

Динамо-Брянск — Оренбург

Тюмень — ЦСКА

Тамбов — Крылья Советов

Волгарь — Зенит

Чайка — Анжи

Сызрань-2003 — Ростов

Химки — Рубин

Нефтехимик — Урал

СКА Хабаровск — Ахмат

Нижний Новгород — Уфа

Торпедо — Динамо

Луч-Энергия — Енисей

Сахалин — Арсенал

Матчи пройдут 26—27 сентября.

СпортФутбол БашкортостанКировская областьТатарстан
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