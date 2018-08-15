Чиновника на Кубани заподозрили в махинациях в интересах компании из Иннополиса

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении замруководителя краевого департамента по регулированию контрактной сферы. Чиновник превысил должностные полномочия в интересах компании из Иннополиса ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ).



В мае 2018 года чиновник вмешался в проведение конкурса в проекте «Безопасный город» с общей суммой контракта 5 млн рублей. Заявки на участие подали две организации — ООО НЦИ и «Вилион», при этом победителем признали «Вилион», а заявку татарстанской компании отклонили. НЦИ представила платежное поручение о внесении аванса без отметки банка о перечислении средств.

Компания из Иннополиса подала в краевое УФАС ходатайство с требованием аннулировать итоги, передает РБК. По версии следствия, замглавы департамента в интересах ООО НЦИ затребовал для изучения конкурсную документацию и заменил в деле платежное поручение, признанное комиссией недопустимым, на другой документ.

После этого чиновник сообщил в антимонопольную службу, что в ходе проведения проверки была допущена ошибка. Контракт с ООО «Вилион» был расторгнут, победителем повторного конкурса стала компания «Национальный центр информатизации».