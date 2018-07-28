Вице-премьер РТ об урожае-2018: конечный результат зависит от тактики уборочных работ

Урожай 2018 года в Татарстане будет зависеть от тактики уборочных работ. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По его словам, надо выходить на объемы не менее 60 тыс. га обмолота в сутки. Всего по республике предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур 1,5 млн га, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что на сегодня в республике обмолочено 44 тыс. га, или 3% площадей, намолочено 142 тыс. тонн зерна. При этом средняя урожайность составляет 32,3 ц/га.

Среди районов с наибольшими объемами убранных площадей вице-премьер выделил Заинский (5,6 тыс. га, или 15%), Нурлатский (3,5 тыс. га, или 10%), Сармановский (4,2 тыс. га, или 9,5%), Апастовский (3,2 тыс. га, или 9,5%), Буинский (3,8 тыс. га, или 7,1%).

Напомним, что в 2017 году Россия собрала рекордный урожай. Однако оказалось, что к такому объему не готовы мощности переработки, перевозки и хранения зерна. Излишки зерна отправили в нуждающиеся страны.

