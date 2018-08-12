ФХР выступила против возможного исключения хоккея из Олимпиады

Федерация хоккея России выступила против идеи исключить этот вид спорта из программы зимних Олимпийских игр. Пресс-служба ФХР назвала олимпийский турнир важнейшим международным соревнованием.

«Олимпийский хоккейный турнир — важнейшее международное соревнование, и участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии её игроков в Олимпиаде», — говорится в сообщении федерации.

Раннее в СМИ появилась информация о том, что хоккей может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр, или же в турнире национальные команды могут быть представлены игроками младше 23 лет.