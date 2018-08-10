«Локомотив» может заполучить Романа Любимова взамен на Апалькова

ЦСКА и «Локомотив» в ближайшее время могут произвести обмен. В Ярославль может отправиться форвард Роман Любимов, состав ЦСКА пополнит нападающий Даниил Апальков.



Ранее Любимов был помещен столичным клубом в список отказов. ЦСКА заключил контракт с 26-летним форвардом в июле 2017 года. Стороны подписали соглашение на три сезона. В чемпионате 2017/18 26-летний Любимов провел за ЦСКА 51 матч, забросив пять шайб и сделав шесть результативных передач при показателе полезности «+6» и 28 минутах штрафного времени.



Апальков выступает за «Локомотив» с сезона 2012/13. В минувшем сезоне он принял участие в 64 матчах, записав в свой актив 25 (15+10) очков при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафа.