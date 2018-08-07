«Садовое кольцо» открывает продажи квартир в ЖК Savin House на Амирхана

Группа компаний «Садовое кольцо» с гордостью представляет свой новый проект жилого комплекса бизнес-класса. Жилой комплекс Savin House будет расположен в современном центре Казани — в Ново-Савиновском районе, на улице Фатыха Амирхана, рядом с Дворцом единоборств «Ак Барс». В 2021 году будущие жители комплекса получат возможность отпраздновать новоселье.

Мы создали Savin House с любовью к традициям и со смелым взглядом в будущее!

По легенде, хан Саин-Гирей основал на правом берегу Казанки город «на славу имени своему». Со временем название города изменилось, но мы решили продолжить славную историю и назвать наш жилой комплекс в честь знатного хана, который оценил величие и красоту этих земель.

Месторасположение жилого комплекса уникально — с трех сторон Savin House окружен рекой Казанкой. Мы использовали это преимущество при создании проекта и большинство наших жителей будут любоваться зеркальной красотой и неповторимым блеском большой реки.

Savin House — это восемь корпусов высотой от 7 до 20 этажей, объединенные закрытой территорией, где появится зеленый двор с уютными беседками, приватными лаунж-зонами, детскими площадками и зоной workout*. А ландшафтный дизайн и особая система освещения превратят двор в идеальное место для комфортного отдыха.

На первых этажах жилого комплекса разместятся торговая галерея премиум-брендов, салоны красоты, кафе с домашней кухней и многое другое. Для автовладельцев предусмотрен охраняемый паркинг с автомойкой.

Планировочные решения квартир Savin House разработаны по европейской концепции. Это просторные кухни-гостиные, уютные мастер-спальни с санузлом и гардеробной, вместительные ванные комнаты с окнами, отдельные кабинеты и множество других вариантов. Во всех квартирах комплекса предусмотрены лоджии или открытые террасы. Для самых требовательных покупателей спроектированы пентхаусы с просторными террасами и обзором на три стороны света. В нашем проекте более 50 планировочных решений площадью от 30 до 230 кв. м.

Панорамные окна в каждой квартире позволят жителям Savin House наслаждаться захватывающими видами на Казанский Кремль, мост Миллениум и бесконечную гладь реки.

Savin House — это роскошные лобби и профессиональная консьерж-служба, это полностью автоматизированная инженерная инфраструктура, энергоэффективные решения, высококачественные строительные материалы и новейшие технологии.

Безопасность жителей комплекса будет обеспечена профессиональной службой охраны и современными системами — круглосуточное непрерывное видеонаблюдение со 100% покрытием всей территории.

Мы предусмотрели в нашем проекте все, что должно быть в современном жилье бизнес-класса. Мы создали проект, достойный величественной легенды этого места.

Торжественное открытие продаж жилого комплекса Savin House — состоится 18 августа 2018 года.

Для получения персональных консультаций по приобретению квартир в этот день необходимо записаться в офисе продаж по номеру телефона: +7(843) 216-00-00. Количество индивидуальных консультаций ограничено.

Особо отмечаем, что исключительные права на продажу квартир в жилом комплексе Savin House есть только у ГК «Садовое кольцо». Это право никому не передается — мы хотим лично знать каждого нашего жителя.

Легенда может быть только одна.

Застройщик: ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://savinhouse.ru/progress



*тренировка

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