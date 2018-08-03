Артем Тюрин ушел с поста гендиректора «АиФ-Казань»

Генеральный директор ООО «Аргументы и Факты — Казань» Артем Тюрин покинул занимаемую должность. Об этом сам Тюрин сообщил на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил своих бывших коллег за работу и пожелал всем удачи.

«Медиарынок ширится и множится, идем дальше!» — написал Тюрин.



Свое будущее место работы Тюрин не указал, заявив лишь, что это будут «все те же коммуникации, только в другом формате».

Как сообщают «АиФ-Казань», вместо Тюрина, срок действия трудового договора с которым истек, должность генерального директора с 1 августа заняла Дина Уткина. Уточняется, что такое решение принято единственным акционером АО «Аргументы и Факты».

Уткина с июня 2013 года работала в компании в качестве коммерческого директора.

Ранее «Реальное время» писало, что Артем Тюрин собирается запустить журнал «BeBoss Journal».