Ловчев: «Для меня звание ЗМС обесценено»

Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев критически оценил присвоение почетных званий и вручение государственных наград игрокам и тренерскому штабу сборной России за выход в ¼ финала чемпионата мира 2018.

«В свое время, по регламенту, заслуженными мастерами спорта становились чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Считаю нашими великими футбольными командами те, что побеждали на Играх в 1956 и 1988 годах. И команду, которая завоевала бронзовые медали на ЧМ-1966. Чемпионат мира по футболу всегда считался чуть выше рангом, чем олимпийский футбольный турнир.

Я в 1974 году получил звание мастера спорта международного класса — за бронзу на Играх 1972 года. Потом на разных мероприятиях меня представляли как заслуженного мастера спорта. Сначала стеснялся этого, потом просто стал проходить мимо.

А звание заслуженного мастера спорта получил только в 55 лет. Это уже была Россия, не СССР. Видимо, изменился регламент.

Не сомневаюсь, что это было правильно — чествовать ребят из сборной России, которые на ЧМ объединили страну. Правильно, что Орденами Почета наградили Игнашевича и Акинфеева. Правильно, что каждый получил президентскую грамоту.

Но за что всем дали звание заслуженных мастеров? Читал комментарии Гамовой и Тарасовой по этому поводу. И тоже решил выступить. Потому что считаю: произошло обесценивание звания «заслуженный мастер спорта». Эти ребята не должны были его получать. Это звание тех, кто чего-то добивается на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы. Но выход в четвертьфинал — это не повод присуждать ребятам такие звания.

Да, я ревностно к этому вопросу отношусь. Например, сначала не понял, за что Карпин получил звание заслуженного мастера спорта. Потом мне объяснили, что это звание теперь может получить человек, проведший 50 игр за национальную сборную. Так что в этом случае вопросов нет.

Но в случае со сборной… Это сделано кому-то в угоду. Только зачем? Чтобы футболисты оказались в атмосфере, когда все спортсмены станут говорить, что это неправильно?» — написал Ловчев в своем «Телеграм»-канале.