Медведев выделит Башкирии на лекарства для льготников почти 670 миллионов рублей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам 33,51 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами. Башкирия получит из федерального бюджета 667,6 млн рублей.
Согласно документу, наибольшую сумму получит Татарстан. Республике правительство решило выделить на обеспечение лекарствами 1,14 млрд рублей.
Среди регионов ПФО вторым крупнейшим получателем станет именно Башкирия. На третьем месте идет Самарская область, которая может рассчитывать на 637,4 млн рублей.
Напомним, что в Башкирии в этом году обеспечение льготников лекарствами является одной из важнейших тем. В республики начались перебои в поставках. Власти объясняют это изменившимися правилами госзакупок и недостаточным финансированием.
Ниже приводится список регионов ПФО по объемам субвенций на обеспечение льготников лекарственными препаратами:
- Татарстан — 1,14 млрд рублей
- Башкортостан — 667,6 млн рублей
- Самарская область — 637,4 млн рублей
- Пермский край — 610,6 млн рублей
- Оренбургская область — 585,6 млн рублей
- Нижегородская область — 512,5 млн рублей
- Саратовская область — 295,5 млн рублей
- Кировская область — 273,5 млн рублей
- Ульяновская область — 234,3 млн рублей
- Удмуртия — 223,6 млн рублей
- Чувашия — 209 млн рублей
- Пензенская область — 179,8 млн рублей
- Мордовия — 124,3 млн рублей
- Марий Эл — 90,1 млн рублей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым