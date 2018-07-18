Медведев выделит Башкирии на лекарства для льготников почти 670 миллионов рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам 33,51 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами. Башкирия получит из федерального бюджета 667,6 млн рублей.

Согласно документу, наибольшую сумму получит Татарстан. Республике правительство решило выделить на обеспечение лекарствами 1,14 млрд рублей.

Среди регионов ПФО вторым крупнейшим получателем станет именно Башкирия. На третьем месте идет Самарская область, которая может рассчитывать на 637,4 млн рублей.

Напомним, что в Башкирии в этом году обеспечение льготников лекарствами является одной из важнейших тем. В республики начались перебои в поставках. Власти объясняют это изменившимися правилами госзакупок и недостаточным финансированием.

Ниже приводится список регионов ПФО по объемам субвенций на обеспечение льготников лекарственными препаратами: