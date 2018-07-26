В Уфе состоится шахматный Мемориал Ренанта Гумерова
С 1 по 7 августа в Уфе состоится шахматный турнир — VII Мемориал Ренанта Гумерова, известного башкирского шахматиста и тренера, сообщает Федерация шахмат РБ.
Организаторы — Федерация шахмат Республики Башкортостан, городской клуб интеллектуальных игр «Толпар».
В турнире «А» ожидается участие международных гроссмейстеров и мастеров. Всего ожидается порядка 300 спортсменов.
В рамках Мемориала пройдут сразу четыре турнира: турнир «А» — рейтинговый open-турнир, турнир «В» — рейтинговый детский турнир среди мальчиков 2007 г. р. и моложе, турнир «С» — рейтинговый детский турнир среди девочек 2007 г. р. и моложе, турнир «D» — рейтинговый блицтурнир для всех желающих.
Общий призовой фонд соревнования составляет 206 тыс. рублей. В турнирах «В» и «С» главными призами станут ноутбуки.
VII Мемориал Ренанта Гумерова — 2018 примет уфимский Конгресс-холл.Спорт Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым