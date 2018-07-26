В Уфе состоится шахматный Мемориал Ренанта Гумерова

С 1 по 7 августа в Уфе состоится шахматный турнир — VII Мемориал Ренанта Гумерова, известного башкирского шахматиста и тренера, сообщает Федерация шахмат РБ.

Организаторы — Федерация шахмат Республики Башкортостан, городской клуб интеллектуальных игр «Толпар».

В турнире «А» ожидается участие международных гроссмейстеров и мастеров. Всего ожидается порядка 300 спортсменов.

В рамках Мемориала пройдут сразу четыре турнира: турнир «А» — рейтинговый open-турнир, турнир «В» — рейтинговый детский турнир среди мальчиков 2007 г. р. и моложе, турнир «С» — рейтинговый детский турнир среди девочек 2007 г. р. и моложе, турнир «D» — рейтинговый блицтурнир для всех желающих.

Общий призовой фонд соревнования составляет 206 тыс. рублей. В турнирах «В» и «С» главными призами станут ноутбуки.

VII Мемориал Ренанта Гумерова — 2018 примет уфимский Конгресс-холл.