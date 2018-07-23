В Казани продают здание бывшего универсама «Корзинка» за 45 миллионов рублей

В Казани закрылся универсам «Корзинка» по адресу Достоевского, 74. Это следует из объявления, опубликованного на Avito, где продается здание, которое ранее занимал магазин.

За помещение площадью более 804 кв. м собственник просит 45 млн рублей.

Причины, по которым закрылся магазин, не сообщаются. Однако пользователи Сети отметили, что в универсаме были ненадлежащие санитарные условия.

В столице Татарстана остается шесть универсамов «Корзинка» — на улицах Лушникова, Кулахметова, Чистопольской, Мусина, Амирхана и Волгоградской.

Ранее «Юлмарт» закрыл магазины в Казани, Самаре, Уфе и других городах.