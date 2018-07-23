На объекте 11-3 «Салават купере» всегда были рабочие — мэрия Казани

Пресс-служба мэрии Казани прокомментировала готовность домов 11-го квартала ЖК «Салават купере».

— Дом 11-3 имеет высокую готовность, проведена итоговая проверка Инспекцией государственного строительного надзора РТ. Выявлен ряд замечаний, которые касаются оформления исполнительной документации, завершения работ и испытания инженерных систем. Повторная проверка ожидается 5—10 августа. Рабочие на объекте 11-3 были всегда. Имелся дефицит материалов, который на сегодня устранен. Работают 30—50 человек, — сообщили «Реальному времени» в администрации города.

Что касается двух оставшихся домов 11-го квартала, то 11-1 находится на стадии завершения оштукатуривания и первых этапов инженерных систем. То есть собраны стояки водоснабжения, канализации, отопления, завершается монтаж кабельной разводки.

В доме 11-5 ситуация схожая. Однако рабочие отстают по штукатурным работам.