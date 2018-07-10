Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга в России

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о отмене национального и внутрисетевого роуминга в России.

Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект был внесен еще в 2017 году депутатами от «Справедливой России». Документ предлагает отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря.