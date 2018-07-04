Российские волейболисты начинают «Финал шести» в Лиге наций — 2018

4 июля стартует «Финал шести» в мужской волейбольной Лиге наций — 2018. Напомним, россияне попали в группу сильнейших, заняв второе место по итогам регулярного чемпионата.

В составе российской сборной — два игрока из уфимского «Урала»: Игорь Филиппов и Дмитрий Ковалев, а также экс-уфимец Алексей Кабешов.

В первом матче сборная России сыграет с Польшей. В этом сезоне в регулярном турнире россияне уступили полякам на их площадке всухую — 0:3. Сегодняшний поединок на паркете французского Лилля начнется в 19.00 мск.

Во второй встрече сойдутся хозяева финала — французы и бразильцы.





