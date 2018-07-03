В Казани начали рассматривать дело о компенсации за падение судьи в ресторане Чебоксар
Накануне в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение апелляционной жалобы на решение райсуда Чебоксар, взыскавшего в пользу отставной судьи Валентины Дымич почти 500 тысяч рублей с ресторана, где она крайне неудачно упала.
Решение об изменении подсудности принял Верховный суд РФ в связи с тем, что суд Чувашии в полном составе взял самоотвод.
«Реальному времени» удалось пообщаться с самой Валентиной Дымич. Истица подробно рассказала обо всех полученных травмах и неудобствах после посещения ресторана, а еще поделилась предварительными результатами проверок силовиков — злополучная ступенька в чебоксарском ресторане появилась в результате его незаконной перестройки.
Подробности — в эксклюзивном репортаже.ПроисшествияОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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