В Казани начали рассматривать дело о компенсации за падение судьи в ресторане Чебоксар

Накануне в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение апелляционной жалобы на решение райсуда Чебоксар, взыскавшего в пользу отставной судьи Валентины Дымич почти 500 тысяч рублей с ресторана, где она крайне неудачно упала.

Решение об изменении подсудности принял Верховный суд РФ в связи с тем, что суд Чувашии в полном составе взял самоотвод.

«Реальному времени» удалось пообщаться с самой Валентиной Дымич. Истица подробно рассказала обо всех полученных травмах и неудобствах после посещения ресторана, а еще поделилась предварительными результатами проверок силовиков — злополучная ступенька в чебоксарском ресторане появилась в результате его незаконной перестройки.

Подробности — в эксклюзивном репортаже.