Роспатент разрешил Telegram зарегистрировать товарный знак в России — СМИ

Коллегия Роспатента рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России. Об этом говорится в сообщении службы.



Первая заявка Telegram на регистрацию товарного знака была направлена в августе 2017 года. Тогда Роспатент ответил отказом. Службу не устраило название мессенджера. В Роспатенте заявили, что оно ассоциируется с словом «телеграмма», которым пользуются другие компании, и совсем не ассоциируется с заявителем.



В этот раз коллегия признала, что сейчас люди пересылают телеграммы не так, как раньше, а используют для этого компьютеры. Также в заключении Роспатента сказано, что товарный знак Telegram уже зарегистрирован в Грузии и странах ЕС и принят к регистрации в Белоруссии и Таджикистане, пишут «Ведомости».

Напомним, что в середине июня Telegram подал жалобу в Европейский суд по правам человека на блокировку мессенджера в России.