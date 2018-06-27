Отец бойкотирующей уроки татарского языка девочки раскрыл «всю суть судебной системы»

Алексей Тарасов, отец 9-классницы, не посещающей уроки родного языка, рассказал о несправедливости судебной системы Татарстана. Из-за отказа указывать национальность ребенка, школа запретила девочке посещать уроки родного языка. Далее была комиссия и судебное решение, которое Тарасовы решили обжаловать.

По словам отца девочки, Верховный суд РТ не уведомил заявителей о дате и времени рассмотрения жалобы. Во время заседания, на которое смог явиться только представитель, оставили без рассмотрения из-за недостатков при ее подаче через «электронное правосудие». Однако на сайте ВС появилась запись о якобы вынесенном решении, говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

В суде заявили, что опубликовали документ, который был заготовлен заранее. По мнению Тарасова, «суд уже заранее все решил, и какие бы законы не охраняли права семей, суд не будет их учитывать».

Ранее отец девочки попросил казанский Кремль извиниться перед его семьей за «опороченную честь, достоинство и деловую репутацию».