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Блогер из Колумбии в Казани снял пародию на Неймара

23:57, 23.06.2018
Блогер из Колумбии в Казани снял пародию на Неймара

Блогер из Колумбии снял и выложил в социальную сеть Instagram видео. В ролике он пародирует Неймара, высмеивая его периодические падения на газон.

Напомним, ранее болельщики из Колумбии станцевали под «Катюшу» в казанском метро. Все, кто находился рядом, аплодировали танцорам и снимали их на видео.

Справка

Неймар — бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.

СпортФутбол Татарстан
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