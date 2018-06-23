Блогер из Колумбии в Казани снял пародию на Неймара

Блогер из Колумбии снял и выложил в социальную сеть Instagram видео. В ролике он пародирует Неймара, высмеивая его периодические падения на газон.

Напомним, ранее болельщики из Колумбии станцевали под «Катюшу» в казанском метро. Все, кто находился рядом, аплодировали танцорам и снимали их на видео.