Блогер из Колумбии в Казани снял пародию на Неймара
Блогер из Колумбии снял и выложил в социальную сеть Instagram видео. В ролике он пародирует Неймара, высмеивая его периодические падения на газон.
Tu que piensas mi sangre? Lo que fue @neymarjr hoy en el partido @cinescapepro #UnRucioEnRusia mis guayos son @athleticair01 @jon_0711
Публикация от NegroEstaClaro (@negroestaclaro) 22 Июн 2018 в 3:02 PDT
Напомним, ранее болельщики из Колумбии станцевали под «Катюшу» в казанском метро. Все, кто находился рядом, аплодировали танцорам и снимали их на видео.
Справка
Неймар — бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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