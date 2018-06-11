ТАИФ встретился с представителями компаний Linde и Siemens
Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым встретилась с представителями компаний Linde и Siemens. Встреча прошла в рамках рабочего визита во Франкфурт-на-Майне.
Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Татарстане в области нефтехимии и энергетики.
Компания Linde реализует совместный проект с «Нижнекамскнефтехимом» по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что сейчас идут работы по базовому проектированию и разработке генплана. Он также сообщил, что через неделю в Казани пройдет очередная встреча с руководством Linde. Стороны планируют детально рассмотреть все предложения и вопросы, связанные с реализацией проекта, сообщается на сайте президента Татарстана.
Напомним, на ПМЭФ-2017 между ТАИФом и Linde был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» и Linde подписали отдельный контракт на реализацию первого этапа этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год.
В декабре 2017 года в Мюнхене «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Siemens на строительство автономной электростанции с турбинами Siemens мощностью 495 МВт. Стоимость проекта оценивается 352 млн евро.
Справка
Группа компаний «Линде»
Группа «Линде», созданная в 1878 году, состоит из трех подразделений: «Линде Газ», «Линде Инжиниринг» (два основных подразделения) и прочая деятельность (логистическая компания Gist). Крупнейшее подразделение «Линде Газ» состоит из трех сегментов — Европа и Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Америка. Кроме того, «Линде» организовала пять глобальных центров управления (ГЦУ), которые руководят централизованно и управляют деятельностью во всех регионах: ГЦУ «Продажи жидких продуктов и баллонов», ГЦУ «Электроника», ГЦУ «Здравоохранение», ГЦУ «Эксплуатация установок» и ГЦУ «Транспортировка». Группа «Линде» также организовала подразделение по развитию проектов во всей группе для наилучшей реализации потенциала бизнеса.
Группа «Линде» занимает лидирующее положение в разработке технологий с возможностью реализации проектов EPC. Это обеспечивает ей преимущество перед другими газовыми компаниями. Инженерные разработки с правом владения и собственный опыт эксплуатации «Линде» используются для проектирования надежных в работе установок. Симбиоз в обоих направлениях: «Линде Газ» является крупнейшим заказчиком «Линде Инжиниринг».
Концерн «Сименс»
Основанный в 1847 году немецкий транснациональный концерн «Сименс» работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене. Главный управляющий компании — Джо Кэзер. Основал фирму известный германский инженер Вернер Сименс. Первое бюро компании «Сименс» в России было открыто еще в 1853 году в Санкт-Петербурге.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3 000 сотрудников.
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