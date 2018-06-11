ТАИФ встретился с представителями компаний Linde и Siemens

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым встретилась с представителями компаний Linde и Siemens. Встреча прошла в рамках рабочего визита во Франкфурт-на-Майне.

Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Татарстане в области нефтехимии и энергетики.

Компания Linde реализует совместный проект с «Нижнекамскнефтехимом» по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что сейчас идут работы по базовому проектированию и разработке генплана. Он также сообщил, что через неделю в Казани пройдет очередная встреча с руководством Linde. Стороны планируют детально рассмотреть все предложения и вопросы, связанные с реализацией проекта, сообщается на сайте президента Татарстана.

Напомним, на ПМЭФ-2017 между ТАИФом и Linde был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» и Linde подписали отдельный контракт на реализацию первого этапа этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год.

В декабре 2017 года в Мюнхене «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Siemens на строительство автономной электростанции с турбинами Siemens мощностью 495 МВт. Стоимость проекта оценивается 352 млн евро.