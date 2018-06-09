Сборная России покинула шестерку лучших в Лиге наций — 2018

9 июня состоятся вторые игры 3 тура мужской волейбольной Лиги наций — 2018. В Уфе сразятся Бразилия с Ираном (14.30 мск) и Россия против Китая (17.00 мск).

Игры первого соревновательного дня принесли такие результаты:

Россия — Бразилия — 1:3 (21:25, 20:25, 27:25, 18:25)

Китай — Иран — 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

Япония — Болгария — 0:3 (14:25, 21:25, 27:29)

Италия — Польша — 2:3 (17:25, 25:21, 17:25, 31:29, 10:15)

Аргентина — Сербия — 1:3 (25:20, 23:25, 15:25, 22:25)

Франция — Корея — 3:0 (25:21, 25:18, 25:22)

Германия — США — 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)

Канада — Австралия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:19)

Сегодня уже успели сыграть в Японии две пары: Италия — Болгария — 3:1, Польша — Япония — 3:0.

На данный момент поляки возглавляют турнирную таблицу, набрав в 8 матчах 20 очков. Бразильцы — на втором месте с 18-ю после 7-ми, третьими идут французы — 16 (7).

Сборная России, после поражения от бразильцев накануне, откатилась с четвертого места на восьмое (13 после 7-ми) и пока не попадает в «Финал шести».