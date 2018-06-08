Россия проиграла Бразилии в Лиге наций-2018

В первый игровой день третьего тура мужской Лиги наций-2018 в «Уфа Арене» встретились топ-команды мирового волейбола — Россия против Бразилии. Латиноамериканская команда оказалась сильнее — 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:18).

Команды подошли к очному поединку со следующими показателями: Бразилия — 15 очков в шести поединках, 2-е место, Россия — 13 очков в таком же количестве матчей, 4-е место.

В этом матче россияне ошибались больше, что послужило главной причиной поражения. В целом бразильцы выглядели сыграннее в большинстве эпизодов, что и привело к успеху.

9 июня на турнире в Уфе сыграют Бразилия с Ираном и Россия с Китаем. Китайцы в первый день уступили 0:3 иранской команде.

