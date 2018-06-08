Кот Ахилл спрогнозирует матч ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией

13 июня в Санкт-Петербурге эрмитажный кот-оракул Ахилл выберет команду-победителя первого матча чемпионата мира-2018 в России, сообщает Sport24.ru со ссылкой на официальный сайт администрации города.

Напомним, что матч открытия ЧМ-2018 между сборной России и командой Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Эрмитажный кот Ахилл получил известность как предсказатель на тестовом турнире — Кубке конфедераций-2017 летом прошлого года.

Кот будет предсказывать исход матчей чемпионата мира, проходящих в Санкт-Петербурге: 15 июня, 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля и 10 июля.