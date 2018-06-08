Сборная Ирана разгромила китайцев в третьем туре Лиге наций в Уфе

В Уфе завершился первый матч 3-го тура мужской волейбольной Лиги наций — 2018. Сборная Ирана в трех партиях разгромила команду Китая — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).

Главный тренер китайской команды Рауль Лозано прокомментировал игру своих волейболистов:



— Мы играли сегодня плохо. Команда Ирана сыграла отлично. Они начали давление на нас с самого начала матча. У них удачно сыграл блок, и в целом соперник выглядел лучше нас, — передает слова наставника сборной Китая корреспондент «Реального времени».

9 июня сборной Китая предстоит игра против сборной России.