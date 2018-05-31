«Ак Барс» впервые примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Сегодня стал известен состав участников предсезонного турнира Sochi Hockey Open, который является одним из самых престижных в России.

В турнире примут участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги: ХК «Сочи», СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Ак Барс» (Казань) и «Куньлунь» (Китай), а также олимпийская сборная России.

Турнир пройдет с 3 по 8 августа на арене «Большая». Команды сыграют неполный круг, проведя по 4 встречи. В общей сложности на турнире Sochi Hockey Open состоится 12 матчей.

Напомним, обычно «Ак Барс» проводил свою предсезонную подготовку по одинаковому распорядку: сборы Финляндии, далее — участие в Кубке губернатора Нижегородской области, а заканчивал подготовку в Риге на Кубке латвийских железных дорог. Таким образом казанская команда впервые примет участие в сочинском турнире.