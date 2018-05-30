Горсовет Уфы решил вдвое поднять ставку по земельному налогу

Депутаты Горсовета Уфы решили поднять ставку земельного налога на участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ. Она вырастет с 0,09% до 0,18%.

Кроме того, депутаты отменили льготы на участки под гаражи и дачи, передает РБК.

Вместе с тем принято решение освободить от уплаты земельного налога пенсионеров. Таким образом, пенсионеры причислены к другим льготным категориям граждан, которые были освобождены от земельного налога ранее.

Льгота действует, если размер участка не более шести соток, за каждую последующую сотку будет начисляться по 0,18% от кадастровой стоимости. Эти новшества действуют на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

В Горсовете подчеркивают, что даже при удвоении ставка остается самой низкой среди городов-миллионников.

Напомним, что с 2018 года в России налог на гаражи и бани, расположенные на дачных участках, будет начисляться автоматически.