Горсовет Уфы решил вдвое поднять ставку по земельному налогу
Депутаты Горсовета Уфы решили поднять ставку земельного налога на участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ. Она вырастет с 0,09% до 0,18%.
Кроме того, депутаты отменили льготы на участки под гаражи и дачи, передает РБК.
Вместе с тем принято решение освободить от уплаты земельного налога пенсионеров. Таким образом, пенсионеры причислены к другим льготным категориям граждан, которые были освобождены от земельного налога ранее.
Льгота действует, если размер участка не более шести соток, за каждую последующую сотку будет начисляться по 0,18% от кадастровой стоимости. Эти новшества действуют на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
В Горсовете подчеркивают, что даже при удвоении ставка остается самой низкой среди городов-миллионников.
Напомним, что с 2018 года в России налог на гаражи и бани, расположенные на дачных участках, будет начисляться автоматически.Недвижимость Башкортостан
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