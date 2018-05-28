Игрок уфимского «Урала» Игорь Филиппов принял участие в победе сборной России на Лиге наций

В третьей игре сборной России в волейбольной Лиге наций, которую россияне выиграли «всухую» у корейцев — 3:0, центральный блокирующий уфимского «Урала» Игорь Филиппов вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

Филиппов выходил на площадку и в предыдущем поединке против сборной Польши, которой российская команда проиграла в трех партиях — 0:3. В нем уфимский игрок отметился одним результативным блоком.

Напомним, что в окончательную заявку сборной России попали два игрока уфимского «Урала» — связующий Дмитрий Ковалев и блокирующий Игорь Филиппов. Экс-уфимец либеро Алексей Кабешов также представлен в этом списке в качестве игрока «Урала».



Второй игрой уикенд российская команда проведет в Софии, где сыграет с Австралией (1 июня, 17.00 мск), Сербией (2 июня, 17.00) и Болгарией (3 июня, 20.00).