Сборная России «в сухую» обыграла Южную Корею в Лиге Наций

Мужская сборная России по волейболу завершила первый уик-энд Лиги наций разгромной победой над командой Южной Кореи. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:21, 25:15).

Самым результативным в составе российской команды стал Егор Клюка, набравший 13 очков, включая 3 эйса. Дмитрий Мусэрский набрал 12 баллов, 5 из них на блоке.

После первой недели в активе сборной России две победы и одно поражение. Второй уик-энд российские волейболисты проведут в Болгарии с 1 по 3 июня, где встретятся с командами Болгарии, Австралии и Сербии.

Казанский «Зенит» делегировал в национальную команду двух волейболистов: блокирующего Артёма Вольвича и диагонального Максима Михайлова, который из нынешнего состава сыграл за национальную команду больше всех матчей.

